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Украинский призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
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Житель Винницкой области взял в жены двоюродную бабушку, чтобы получить отсрочку от армии. Разница в возрасте супругов составляет 57 лет, сообщается на сайте ежедневной программы ТСН на телеканале «1+1».

По данным журналистов, молодому человеку 24 года, а его супруге — 81. Так как у пожилой женщины инвалидность I группы, он автоматически признается ее опекуном, что считается основанием для отсрочки от воинской службы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что супруги находятся в браке уже более двух лет. При этом, по словам соседей, муж редко навещает пожилую женщину, чаще к ней приезжают другие внуки и племянники.

Военком Винницкого комиссариата Александр Данилюк рассказал журналистам, что молодой человек действительно имеет право на отсрочку. Однако юристы заверили журналистов, что военкомат может собрать заявления соседей и обратиться в суд для того, чтобы оспорить брак и опекунство.

В мае сообщалось, что на Украине придумали способ увеличить численность армии.

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