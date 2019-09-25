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Глава МИД Украины прокомментировал ситуацию с «формулой Штайнмайера»

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко ответил на вопрос журналистов о том, почему представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма отказался подписать «формулу Штайнмайера», которая определяет порядок введения в действие закона об особом статусе региона.

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«Откуда у вас такие данные? Откуда вы знаете, что не подписана «формула Штайнмайера? Всегда есть варианты», — цитирует Пристайко «РИА Новости» в среду, 25 сентября.

Говоря от возможности проведения в октябре встречи лидеров в «нормандском формате» (Франция, Германия, Россия и Украина), Пристайко отметил, что она состоится после согласия президента России Владимира Путина.

18 сентября полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев сорвал выполнение договоренностей советников глав стран «нормандской четверки». По его словам, Украина отказалась подписать «формулу Штайнмайера», которая позволяет согласовать закрепление правового и фактического статуса Донбасса. Таким образом, Киев сорвал принятие решения о разведении сил в населенных пунктах Петровское и Золотое.

Так называемая формула Штайнмайера была предложена экс-главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, являющемся ныне президентом ФРГ. Она предполагает введение особого порядка местного самоуправления в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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