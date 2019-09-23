Пушков ответил Порошенко на слова о «формуле Штайнмайера»

Киев потеряет Донбасс в случае непринятия «формулы Штайнмайера». Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Слова сенатора стали ответом экс-президенту Украины Петру Порошенко, который 22 сентября заявил о том, что никакой «формулы Штайнмайера» не существует.

Пушков напомнил, что указанная «формула» является частью Минских соглашений и предусматривает введение особого статуса для Донбасса.

«Порошенко спутал: не существует никакой «формулы Зеленского», ибо она неотличима от замыслов Порошенко. А «формула Штайнмайера» существует: она вытекает из Минских соглашений и предполагает особый статус для Донбасса. Киев не хочет ее принять? Останется без формулы и без Донбасса», — написал политик в Twitter.

Так называемая «формула Штайнмайера» была предложена бывшим министром иностранных дел ФРГ, ныне президентом страны, Франком-Вальтером Штайнмайером. Она предполагает введение особого порядка самоуправления в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках.

В Киеве 17 сентября заявили, что не имеют особых возражений по данному документу, однако подписывать его отказались.

Позже помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что «формула Штайнмайера» ляжет в основу законопроекта о выборах.