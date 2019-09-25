В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге

Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге. Об этом в среду, 25 сентября, рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Драк не было. Был разговор. Выяснение отношений. Выяснили отношения, обнялись и разошлись», — цитирует телеканал «Звезда» Кремлева. Он добавил, что сотрудники Росгвардии, уже находившиеся в гостинице для обеспечения безопасности, когда услышали, что разговор идет на повышенных тонах, подошли и провели беседу.

Ранее в СМИ появилась информация о потасовке в ночь на 20 сентября в отеле Hyatt с участием спортсменов, пишет RT. Якобы они устроили пьяный дебош из-за того, что что-то не поделили между собой. Сообщалось, что разнимать боксеров пришлось бойцам Росгвардии.

Чемпионат мира по боксу проходил в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил боксеров Андрея Замкового, Глеба Бакши и Муслима Гаджимагомедова с золотыми медалями на чемпионате мира (ЧМ) по боксу в Екатеринбурге.