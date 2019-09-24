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Выступавший по чужим документам болгарский боксер умер на ринге

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Фото: boec.bg
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Болгарский боксер Борис Станчов, который выступал на ринге под именем своего двоюродного брата Исуса Величкова, скончался во время поединка от сердечного приступа. Об этом сообщает Boec.bg.

Инцидент произошел 23 сентября в ходе боя в весовой категории до 57,15 кг в албанском Шкодере. У спортсмена произошел сердечный приступ в пятом раунде боя против албанца Ардита Мурджея. Станчов упал в углу ринга, и бой немедленно приостановили. Боксера госпитализировали, однако спасти его не удалось, пишет «Спорт-Экспресс».

Двоюродный брат погибшего Исус Величков заявил, что Станчов выступал с его лицензией с 2018 года и заявлял об отсутствии проблем со здоровьем.

В пресс-службе Всемирного боксерского совета (WBC) выразили глубокие соболезнования семье и близким Бориса Станчова.

Албанская полиция занялась расследованием трагедии. Не исключается, что смерть наступила не в результате пропущенных ударов, а из-за причин, не связанных с боем, отмечает «Газета.ру».

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