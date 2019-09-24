Выступавший по чужим документам болгарский боксер умер на ринге

Болгарский боксер Борис Станчов, который выступал на ринге под именем своего двоюродного брата Исуса Величкова, скончался во время поединка от сердечного приступа. Об этом сообщает Boec.bg.

Инцидент произошел 23 сентября в ходе боя в весовой категории до 57,15 кг в албанском Шкодере. У спортсмена произошел сердечный приступ в пятом раунде боя против албанца Ардита Мурджея. Станчов упал в углу ринга, и бой немедленно приостановили. Боксера госпитализировали, однако спасти его не удалось, пишет «Спорт-Экспресс».

Двоюродный брат погибшего Исус Величков заявил, что Станчов выступал с его лицензией с 2018 года и заявлял об отсутствии проблем со здоровьем.

В пресс-службе Всемирного боксерского совета (WBC) выразили глубокие соболезнования семье и близким Бориса Станчова.

Албанская полиция занялась расследованием трагедии. Не исключается, что смерть наступила не в результате пропущенных ударов, а из-за причин, не связанных с боем, отмечает «Газета.ру».