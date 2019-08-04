В Петергофе простились с боксером Дадашевым

Церемония прощания с российским боксером Максимом Дадашевым прошла в Петергофе. Родные и близкие спортсмена начали собираться у морга Николаевской больницы около 8:00 мск. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает «РИА Новости».

Гроб с телом боксера выставили на улице, в 8:50 его занесли в морг, после чего проститься с Дадашевым мог любой желающий. Всего в траурной церемонии приняли участие около 200 человек.

Российский спортсмен умер после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США. Бой состоялся 19 июля, после чего состояние 28-летнего боксера ухудшилось и его доставили в больницу уже без сознания. Спортсмену сделали операцию, провели трепанацию черепа, но спасти его не удалось, он умер 23 июля.

По словам вдовы Дадашева Елизаветы Апушкиной, рефери был обязан защитить жизнь и здоровье боксера и закончить поединок. Сам Максим никогда бы не сдался на ринге, отметила она.