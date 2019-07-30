Боксера Дадашева похоронят на Петергофском кладбище

Боксера Максима Дадашева, который скончался после боя с Субриэлем Матиасом в США, похоронят на Петергофском кладбище в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Об этом во вторник, 30 июля, сообщили ТАСС в команде спортсмена.

«Дадашев будет похоронен 4 августа на Петергофском кладбище», — отметил собеседник агентства.

В Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга уточнили, что похороны пройдут по мусульманскому обычаю, поскольку спортсмен был лезгином.

Дадашев умер 23 июля в больнице в США. 28-летний российский боксер был госпитализирован с отеком мозга после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Спортсмену сделали операцию, провели трепанацию черепа, но спасти его не удалось.

По словам вдовы Дадашева Елизаветы Апушкиной, рефери был обязан защитить жизнь и здоровье боксера и закончить поединок. Сам Максим никогда бы не сдался на ринге, считает она. Апушкина назвала подобное поведение халатностью и непрофессионализмом и заявила, что намерена судиться с Атлетической ассоциацией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери.