Прямой эфир

Боксера Дадашева похоронят на Петергофском кладбище

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боксера Максима Дадашева, который скончался после боя с Субриэлем Матиасом в США, похоронят на Петергофском кладбище в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Об этом во вторник, 30 июля, сообщили ТАСС в команде спортсмена.

«Дадашев будет похоронен 4 августа на Петергофском кладбище», — отметил собеседник агентства.

В Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга уточнили, что похороны пройдут по мусульманскому обычаю, поскольку спортсмен был лезгином.

Дадашев умер 23 июля в больнице в США. 28-летний российский боксер был госпитализирован с отеком мозга после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Спортсмену сделали операцию, провели трепанацию черепа, но спасти его не удалось.

По словам вдовы Дадашева Елизаветы Апушкиной, рефери был обязан защитить жизнь и здоровье боксера и закончить поединок. Сам Максим никогда бы не сдался на ринге, считает она. Апушкина назвала подобное поведение халатностью и непрофессионализмом и заявила, что намерена судиться с Атлетической ассоциацией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сыновья убитого кикбоксера озвучили свою версию его гибели
Менеджер Дадашева заявил об отсутствии у боксера проблем со здоровьем

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017