Ремонт пешеходной части моста через реку завершили в Рязани

В Рязани завершили ремонт на пешеходной части моста через реку Трубеж. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

Работы стартовали 18 сентября. Специалисты провели специальные коммуникации и перенесли провисшие кабельные линии. Тротуар усилили армопоясом и установили настил. Сейчас подрядчик убирает строительные леса, пишет РИА «7инфо».

Комиссия по приемке работ должна осмотреть объект на следующей неделе.

24 сентября стало известно, что третий автомобильный мост планируют построить из Саратова в Энгельс. Работы могут начаться в 2021 году,