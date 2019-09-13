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Выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Рязани

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В Рязани планируют выделить отдельные полосы для движения общественного транспорта. Обсуждение вопроса состоялось в городской администрации.

Как заявил и.о заместителя главы города по вопросам благоустройства, транспорта и ЖКХ Владимир Бурмистров, первые выделенные полосы появятся на Первомайском проспекте от путепровода на Вокзальной до площади Ленина и на Московском шоссе от остановки «Таможня» до ТД «Барс». Перед этим будет проведено транспортное моделирование, пишет РИА «7инфо».

В связи с появлением выделенных полос будет изменена дорожная разметка, перенастроена работа светофоров. Разработать проекты организации дорожного движения должны специалисты.

Глава горадминистрации Елена Сорокина отметила, что вопрос выделения полос необходимо проработать с учетом мнения жителей. Зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, в свою очередь, заявил, что детали проекта нужно обсуждать в фокус-группах, в которые должны войти специалисты и представители общественности.

Ранее стало известно, что в Рязани на благоустройство общественных территорий планируют направить 200 млн рублей. Эти средства потратят на улицы Кольцова, ЦПКиО, скверы имени Скобелева и возле кинотеатра «Октябрь», площадь Ленина, Новопавловскую рощу, парк имени Гагарина и другие места отдыха.

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