Российские генетики раскрыли одну из причин развития психоза и депрессии

Ученые из Новосибирска в ходе серии опытов смогли выделить цепочку генов, связанную с развитием ряда форм психоза и депрессии. Об этом в среду, 25 сентября, сообщила пресс-служба Российского научного фонда.

По словам ведущего сотрудника Института цитологии и генетики СО РАН Владимира Бабенко, результаты исследования применимы для создания более эффективных медикаментов для лечения нейродегенеративных заболеваний, которые сопровождаются двигательными нарушениями.

Бабенко и его коллеги наблюдали за поведением и работой мозга мышей, генетически предрасположенных к конфликтам. По мнению генетиков, часть грызунов впадала в глубокую депрессию, а другие были чрезмерно агрессивными.

Ученые наблюдали за происходящим, исследуя активность так называемого полосатого тела, одного из центров движения в мозге млекопитающих. Аактивность разных генов в его нейронах записывалась.

Оказалось, что развитие и той, и другой психической проблемы серьезно меняло то, как работают так называемые шипиковые нейроны в полосатом теле в целом и центре движения в частности. Развитие депрессии приводило к снижению активности гена PPP1R1B..

Аналогичные изменения, но в обратную сторону, были характерны для агрессивных мышей. У этих грызунов уровень PPP1R1B был заметно выше нормы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от депрессии страдают более 300 млн человек.

4 сентября врач-психотерапевт высшей категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал «Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России») Борис Богомыслов рассказал, чем может обернуться для больного депрессивное состояние и к каким последствиям оно приводит.