Москва и Токио проработают возможные поставки водорода в Японию

Акционерное общество (АО) «Русатом Оверсиз», входящее в госкорпорацию «Росатом», и Агентство по природным ресурсам и энергетике министерства экономики, торговли и промышленности Японии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разработки технико-экономического обоснования пилотного проекта по экспорту водорода из России в Японию.

Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение АО. Проектом предусмотрена возможность производства водорода для Японии методом электролиза. В 2020-2021 годах будет разработано технико-экономическое обоснование.

Значительная часть производимого в мире водорода получается при паровой конверсии метана. В итоге сжигается около половины исходного газа, при этом продукты горения несут вред экологии.

«Росатом» обладает технологиями, которые позволят обеспечить производство водорода в промышленных объемах c высоко-конкурентными параметрами стоимости, экологической приемлемости и чистоты.

В августе сообщалось, что специалисты Курчатовского института разработают препараты, способные адресно лечить рак. Заказчиком работ выступила управляющая компания научного дивизиона госкорпорации «Росатом».