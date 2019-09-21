Курчатовский институт занялся созданием «ядерных» лекарств от рака

Препараты, способные адресно лечить рак, разработают специалисты Курчатовского института с использованием молекулярной биологии и ядерных технологий. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сайт госзакупок.

Заказчиком работ выступила управляющая компания научного дивизиона госкорпорации «Росатом».

«Разрабатываемый инновационный радиофармацевтический препарат может быть эффективно использован при лечении рака груди, печени, простаты, кожных покровов, а также для паллиативного лечения рака костей и других заболеваний», — говорится в техническом задании на работу.

Отмечается, что использование радиоизотопов в качестве терапевтической основы лекарственных препаратов поможет осуществить адресное воздействие на опухолевые ткани, в том числе и с помощью небольшого по мощности излучения.

6 августа сообщалось, что в Свердловском онкологическом диспансере внедрили новый метод лечения рака простаты.