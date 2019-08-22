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Балтзавод и Росатом подпишут контракт на постройку новых атомных ледоколов

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Базирующийся в Санкт-Петербурге «Балтийский завод» и госкорпорация «Росатом» в пятницу, 23 августа, подпишут контракт на строительство двух новых российских универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Об этом в четверг сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, в пятницу состоится торжественная церемония отправки на Чукотку плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов. К этому событию было решено приурочить подписание контракта.

В июле глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкомпания и завод «Звезда» в ближайшее время подпишут контракт на строительство первого ледокола «Лидер».

18 июня президент России Владимир Путин заявил, что к 2035 году Ледокольный флот будет включать в себя 13 тяжелых ледоколов, в том числе атомных.

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