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В России начали серийное производство аналога американской винтовки AR-15

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Фото: ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ»
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Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия — полуавтоматической винтовки AR-15. Ранее в России подобные винтовки собирали только из американских комплектующих.

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«Сейчас компания наладила собственный выпуск, независимый от поставок комплектующих из США», — цитирует представителя компании «РИА Новости» в среду, 25 сентября.

Отмечается, что главной отличительной особенностью новой модификации винтовки являются стволы производства ORSIS, за счет которых значительно повышается точность и ресурс винтовки. В компании добавили, что уже начали принимать предзаказы на данное оружие.

AR-15 — полуавтоматическая винтовка под патрон 5,56×45 мм, которая выпускается с 1963 года. В США винтовка является наиболее распространенным вариантом гражданского оружия, то есть оружия, разрешенного к продаже населению.

В январе гендиректор «Калашникова» Владимир Дмитриев сообщил о завершении заводских испытаний новейшего автомата АК-308, рассчитанного под патрон НАТО. Компания планирует запустить его серийное производство уже в этом году.

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