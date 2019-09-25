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В Мосгордуме предложили оборудовать автомобили каршеринга алкозамками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выступил с предложением оснастить автомобили такси и каршеринга алкозамками. Об этом 25 сентября сообщает ТАСС.

«Мы хотим обсудить в Мосгордуме вопрос об оборудовании алкозамками городского такси и машин каршеринга для повышения безопасности пассажиров и участников дорожного движения. Алкозамок — устройство, встроенное в систему зажигания машины. Водителю необходимо подуть в специальный мундштук, и, если устройство выявляет превышение алкоголя 0,2 промилле, запуск авто автоматически блокируется», — заявил Алексей Шапошников.

Отмечается, что актуальность вопроса связана с тем, что в Москве за последнее время выросло число жалоб на некачественное оказание услуг по перевозке пассажиров.

13 сентября стало известно, что количество пользователей системы московского каршеринга достигло 1 млн человек.

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