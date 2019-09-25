В Москве побывавший в канализации мужчина сбежал из больницы в трусах

В Москве мужчину вернули в больницу после побега в одних трусах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Пациента госпитализировали после его прыжка в Москву-реку с Москворецкой набережной. Течением его унесло в техническую канализацию, после чего спасатели доставили пострадавшего с травмами и в крови в лечебное учреждение, отмечает в среду, 25 сентября «РИА Новости».

После осмотра мужчина совершил побег из больницы, о чем и было сообщено в полицию. Правоохранители выехали в район происшествия и обнаружили беглеца

Полицейские вновь вернули мужчину в медучреждение, решается вопрос о его госпитализации.

17 сентября спасатели вытащили из Москвы-реки двух пьяных мужчин. После этого их передали медикам.