Минздрав рассказал о стабилизации смертности от рака

Реализация программы по борьбе с раком позволит чаще выявлять злокачественные опухоли на ранних стадиях и излечивать их, рассказала журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в среду, 25 сентября.

«Мы активно сейчас развиваем противоонокологическую программу, в течение ряда лет мы можем иметь как бы стагнацию по показателю смертности (от онкозаболеваний)», — сказала глава ведомства, ее цитирует ТАСС.

Как пояснила министр, важными здесь являются показатели одногодичной летальности и пятилетней выживаемости. Рост первого указывает на выявление рака на поздней стадии, когда лечение неэффективно и больной в течение года умирает. Второй показатель свидетельствует о том, что опухоль выявлена на ранней стадии и излечена, поэтому продолжительность жизни пациента составляет пять и более лет.

«Для нас важно, что несмотря на это у нас летальность годовая — она снижается, и увеличивается выживаемость в течение пяти лет» — сказала Скворцова.

Она добавила, что смертность — это показатель между повышением выявляемости и снижением летальности, поэтому он и будет «плавать пока на одинаковых цифрах».

По данным Минздрава, в 2018 году на диспансерном учете состояли 3,7 млн человек с онкологическими заболеваниями, показатель смертности от рака составил 6%.

Ранее в сентябре главный онколог Минздрава России Андрей Каприн подтвердил, что снизить риск развития рака и смертности от него поможет избавление от вредных привычек и выявление болезни на ранней стадии.