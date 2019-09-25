Прямой эфир

Минздрав рассказал о стабилизации смертности от рака

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Реализация программы по борьбе с раком позволит чаще выявлять злокачественные опухоли на ранних стадиях и излечивать их, рассказала журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в среду, 25 сентября.

«У нас будет резкий скачок смертности»
Директор Института гематологии центра имени Рогачева Алексей Масчан — о дефиците онкопрепаратов, его последствиях и опухолях, с которыми медицина научилась справляться

«Мы активно сейчас развиваем противоонокологическую программу, в течение ряда лет мы можем иметь как бы стагнацию по показателю смертности (от онкозаболеваний)», — сказала глава ведомства, ее цитирует ТАСС.

Как пояснила министр, важными здесь являются показатели одногодичной летальности и пятилетней выживаемости. Рост первого указывает на выявление рака на поздней стадии, когда лечение неэффективно и больной в течение года умирает. Второй показатель свидетельствует о том, что опухоль выявлена на ранней стадии и излечена, поэтому продолжительность жизни пациента составляет пять и более лет.

«Для нас важно, что несмотря на это у нас летальность годовая — она снижается, и увеличивается выживаемость в течение пяти лет» — сказала Скворцова.

Она добавила, что смертность — это показатель между повышением выявляемости и снижением летальности, поэтому он и будет «плавать пока на одинаковых цифрах».

По данным Минздрава, в 2018 году на диспансерном учете состояли 3,7 млн человек с онкологическими заболеваниями, показатель смертности от рака составил 6%.

Ранее в сентябре главный онколог Минздрава России Андрей Каприн подтвердил, что снизить риск развития рака и смертности от него поможет избавление от вредных привычек и выявление болезни на ранней стадии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы пять смертельных болезней страшнее рака
Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019