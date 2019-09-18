Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России

Главный онколог Минздрава РФ, академик Российской академии наук Андрей Каприн в среду, 18 сентября, прокомментировал публикацию «Известий» о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний, в частности из-за правил закупки лекарств.

Как пояснил специалист, за последние 10 лет заболеваемость раком выросла на 23,7% в то время как смертность за это же время практически не изменилась — ее удается удерживать на уровне 197,9 случая на 100 тыс. человек.

По словам Каприна, на эти цели государства выделяет «беспрецедентно большие средства», в частности, закупает лекарства, особенно для регионов. Также в рамках программы борьбы с раком вступила в силу новая скриниговая концепция для выявления онкозаболеваний, которой будет охвачено практически всё население, добавил медик.

«Всего на программу борьбы с онкологическими заболеваниями до 2024 года предусмотрен 1 трлн рублей и я считаю, что программа, ее целенаправленная реализация поможет существенно улучшить и систему оказания медицинской помощи и даст импульс для развития собственного производства фармпрепаратов и необходимой техники» — говорится в комментарии главного онколога Минздрава, поступившего в распоряжение «Известий».

Также Карпин прокомментировал ситуацию с возможным ограничением поставок на российский рынок зарубежных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Он пояснил, что Минздрав создает рабочую группу с участием Росздравнадзора и Минпромторга для оперативного реагирования на рыночные колебания. Она займется разработкой перспективных планов по импортозамещению будет оперативно разрабатывать и принимать меры по внедрению альтернативных подходов и схем лечения.

Одновременно с этим Карпин отметил, что Минздрав направил своим главным внештатным специалистам запрос о потребности с лекарственных препаратах на 2020 год, по результатам которого будут проведены совещания с производителями и медиками.

Главный онколог высказался и относительно информации о том, что с российского рынка исчезают простейшие препараты сопроводительной терапии вроде 10-процентного хлорида натрия. Он напомнил, что этот раствор не входит в Госреестр лекарственных средств и является препаратом аптечного изготовления, срок хранения которого составляет 90 суток.

Ранее в этот же день «Известия» опубликовали интервью с дал директором Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессором Алексеем Масчаном. Он заявил, что если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от рака может вырасти на 20–30%.

По его словам, катастрофа с обеспечением касается не только дорогостоящих препаратов для лечения лимфобластного и миелобластного лейкозов, но и простейших средств, применяемых в сопроводительной терапии.