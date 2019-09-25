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В Эстонии введут «успокоительные остановки» для водителей-лихачей

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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К нарушителям скоростного режима на эстонских дорогах начнут применять «успокоительные остановки». Об этом 25 сентября сообщает газета Postimees.

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В ближайшие несколько недель, начиная с 26 сентября, водители-лихачи смогут выбрать себе наказание между оплатой штрафа и так называемой успокоительной остановкой, длительность которой, в зависимости от степени нарушения, составит от 45 до 60 минут. Такие остановки будут предлагаться только тем автомобилистам, которые ранее не привлекались к ответственности за превышение скорости при условии, что скорость не была превышена более чем на 40 км/ч.

Инициатива носит экспериментальный характер, с ее помощью полицейские хотят повлиять на ситуацию, сложившуюся на дорогах.

«Мы задумались, как можно изменить поведение людей на дороге при помощи человеко-ориентированного подхода», — рассказал советник по вопросам инноваций департамента полиции и погранохраны Элари Каземетс, на протяжении восьми лет возглавлявший дорожную полицию. Он пояснил, что в последние годы число пострадавших в ДТП и смертельных авариях практически не меняется, что говорит о необходимости внедрения новых методов.

В дальнейшем в ведомстве изучат результаты экспериментальной программы, чтобы оценить возможность ее использования в будущем.

В конце августа в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы сообщили, что скоростной режим на 21-м км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) восстановят до 100 км/ч вместо установленного ранее предела в 80 км/ч.

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