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В Казахстане началась глубокая политическая трансформация страны

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Казахстану нужна глубокая политическая трансформация для успешного будущего страны. Об этом на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН заявил президент Казахстана Касым-Жокарт Токаев.

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По его словам, республика не сможет добиться успеха в своем социально-экономическом развитии, пока не будет осуществлена глубокая политическая трансформация.

«В эти сложные времена мы должны продолжать идти по пути всеобъемлющей трансформации нашего общества под лозунгом «преемственность, справедливость, прогресс», — цитирует ТАСС президента.

Кроме того, Токаев заявил, что страна прилагает все усилия к отказу от ядерного оружия, Казахстан уже добровольно отказался от самого большого ядерного арсенала в мире и продолжит путь к глобальному лидерству в ядерном разоружении.

Генассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 17 сентября. Общеполитические дебаты высокого уровня пройдут там с 24-го по 30-е число.

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