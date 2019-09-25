В Казахстане началась глубокая политическая трансформация страны

Казахстану нужна глубокая политическая трансформация для успешного будущего страны. Об этом на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН заявил президент Казахстана Касым-Жокарт Токаев.

По его словам, республика не сможет добиться успеха в своем социально-экономическом развитии, пока не будет осуществлена глубокая политическая трансформация.

«В эти сложные времена мы должны продолжать идти по пути всеобъемлющей трансформации нашего общества под лозунгом «преемственность, справедливость, прогресс», — цитирует ТАСС президента.

Кроме того, Токаев заявил, что страна прилагает все усилия к отказу от ядерного оружия, Казахстан уже добровольно отказался от самого большого ядерного арсенала в мире и продолжит путь к глобальному лидерству в ядерном разоружении.

Генассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 17 сентября. Общеполитические дебаты высокого уровня пройдут там с 24-го по 30-е число.