Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов

К 2025 году Казахстан планирует отказаться от полиэтиленовых пакетов. Об это сообщил новостной портал «Хабар 24» в пятницу, 20 сентября.

Отмечается, что соответствующий меморандум принят главами министерств экологии, геологии и природных ресурсов, национальной палаты Атамекен и Ассоциации экологических организаций Казахстана.

Одной из главных мер, предусмотренных документом, станет продажа пластиковых пакетов, которые сейчас раздаются бесплатно. Мировой опыт свидетельствует, что при этом потребление пластика снижается на 30%.

Кроме того, пакетам уже найдена замена.

«В настоящее время по стране очень много предпринимателей, которые уже делают биоразлагемые пакеты, бумажные», — цитирует портал председателя ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьеву.

5 июня были опубликованы результаты опроса ВЦИОМ, по результатам которого 85% опрошенных россиян заявили о готовности отказаться от использования пластиковых пакетов для улучшения экологической обстановки в стране.