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Токаев утвердил план по реализации послания народу Казахстана

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев утвердил общенациональный план мероприятий по реализации своего послания народу страны от 2 сентября. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба президента Казахстана.

«Общенациональный план предусматривает ряд конкретных мер по развитию гражданского общества, ужесточению уголовного законодательства по тяжким преступлениям, введению административной юстиции, поддержке малого и среднего бизнеса, изъятию неиспользуемых сельхозземель, снижению стоимости товаров и услуг, развитию конкуренции, корректировке социальной политики, повышению качества образования, предоставлению возможности использования казахстанцами пенсионных накоплений и др.», — указано в сообщении.

Также сообщается, что главой государства предусмотрены меры для финансирования инициатив, озвученных в послании. Среди них — выделение средств на реформу МВД, увеличение зарплат педагогов, работников культуры и искусства, реализация программ поддержки бизнеса и развитие инфраструктуры.

Ранее, 2 сентября, президент Токаев выступил с первым посланием к народу страны «Конструктивный общественный диалог — основа стабильности и процветания Казахстана». Глава государства выступил с рядом инициатив, направленных на повышение эффективности государственного управления, обеспечение прав, свобод и безопасности граждан, а также создание развитой экономики в стране.

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана 12 июня. До этого республику на протяжении 30 лет возглавлял Нурсултан Назарбаев.

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