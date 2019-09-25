Мужчина спас девушку из горящей квартиры в Нижневартовске

Житель Нижневартовска рассказал, как спасал девушку из горящей квартиры. Сильный пожар отрезал все выходы, пострадавшей пришлось вылезти через форточку. Пока спасатели готовили лестницу, один из соседей решился помочь. Мужчина одной рукой вытащил девушку из огня в свою в квартиру.