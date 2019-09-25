Прямой эфир

В России создадут новый сервис на случай отключения от SWIFT

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Ростелеком» планирует запустить аналог SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) для платежей бизнеса, альтернативный уже существующему решению ЦБ. Об этом «Известиям» рассказали несколько источников и подтвердил гендиректор организации Александр Гришин.

Обогащение Ираном: Европа сделает аналог SWIFT вместе с Россией
Новая система расчетов призвана сохранить сотрудничество с Тегераном, несмотря на санкции США

Для этого госкомпания намерена создать совместное предприятие с одним из провайдеров услуги обмена финансовыми сообщениями между банками и корпорациями — «Казначейскими системами» — и интегрировать в ее бизнес свои телеком-технологии.

На просьбу «Известий» прокомментировать возможную сделку в операторе не ответили. Источник, близкий к «Ростелекому», подтвердил, что «Казначейские системы» будут арендовать дата-центры госкомпании, а в дальнейшем планируют продвигать свое решение корпоративным клиентам оператора по агентскому принципу. Однако конкретных договоренностей пока нет, подчеркнул собеседник «Известий».

Необходимость создания в России альтернативных систем обмена финансовыми сообщениями появилась после угрозы санкций в виде отключения страны от международной сети SWIFT.

Подробнее — в материале «Известий»:

Чат расплаты: в России готовят новый сервис на случай отключения от SWIFT

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Надежнее чем SWIFT
Центробанк переведет систему передачи финансовых платежей на блокчейн в 2019 году
БРИКС без SWIFT
Российская Система передачи финансовых сообщений расширяет зону действия

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019