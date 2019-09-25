В России создадут новый сервис на случай отключения от SWIFT

«Ростелеком» планирует запустить аналог SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) для платежей бизнеса, альтернативный уже существующему решению ЦБ. Об этом «Известиям» рассказали несколько источников и подтвердил гендиректор организации Александр Гришин.

Для этого госкомпания намерена создать совместное предприятие с одним из провайдеров услуги обмена финансовыми сообщениями между банками и корпорациями — «Казначейскими системами» — и интегрировать в ее бизнес свои телеком-технологии.

На просьбу «Известий» прокомментировать возможную сделку в операторе не ответили. Источник, близкий к «Ростелекому», подтвердил, что «Казначейские системы» будут арендовать дата-центры госкомпании, а в дальнейшем планируют продвигать свое решение корпоративным клиентам оператора по агентскому принципу. Однако конкретных договоренностей пока нет, подчеркнул собеседник «Известий».

Необходимость создания в России альтернативных систем обмена финансовыми сообщениями появилась после угрозы санкций в виде отключения страны от международной сети SWIFT.

Подробнее — в материале «Известий»:

Чат расплаты: в России готовят новый сервис на случай отключения от SWIFT