Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар»

Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Дылда» Кантемира Балагова на премию «Оскар». Об этом сообщил ТАСС во вторник, 24 сентября, председатель комитета Владимир Меньшов.

«Был выбран фильм «Дылда», — сказал он, отметив, что не будет комментировать выбор.

«Дылда» — вторая режиссерская работа Балагова. Действие происходит в Ленинграде в 1945 году. Картина повествует о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.

Мировая премьера киноленты состоялась в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды: приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы с формулировкой «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме». Кроме того, фильм выиграл Гран-при фестивалей «Зеркало» имени Андрея Тарковского и девятого международного кинофестиваля «Край света. Восток» в Южно-Сахалинске.

В августе продюсерская компания «Нон-Стоп» сообщила, что «Дылду» покажут на 57-м Нью-Йоркском кинофестивале. Также кинопроизведение вошло в предварительный список претендентов на премию Европейской киноакадемии 2019 года.