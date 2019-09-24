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Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар»

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Фото: pioner-cinema.ru
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Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Дылда» Кантемира Балагова на премию «Оскар». Об этом сообщил ТАСС во вторник, 24 сентября, председатель комитета Владимир Меньшов.

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«Был выбран фильм «Дылда», — сказал он, отметив, что не будет комментировать выбор.

«Дылда» — вторая режиссерская работа Балагова. Действие происходит в Ленинграде в 1945 году. Картина повествует о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.

Мировая премьера киноленты состоялась в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды: приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы с формулировкой «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме». Кроме того, фильм выиграл Гран-при фестивалей «Зеркало» имени Андрея Тарковского и девятого международного кинофестиваля «Край света. Восток» в Южно-Сахалинске.

В августе продюсерская компания «Нон-Стоп» сообщила, что «Дылду» покажут на 57-м Нью-Йоркском кинофестивале. Также кинопроизведение вошло в предварительный список претендентов на премию Европейской киноакадемии 2019 года.

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