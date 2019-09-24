Опубликованы кадры полета вертолета Ми-35 на малой высоте
Кадры полета боевого вертолета Ми-35 на малой высоте над побережьем Средиземного моря появились в Twitter. Автор ролика сообщил, что таким образом экипаж отрабатывал навыки скрытого подхода к цели.
#LNAAF Mi-35 attack helicopter off #Ras_Lanuf and #Sirte coast pic.twitter.com/DoH7hfATvO— Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) 23 сентября 2019 г.
Ми-35 применяются авиационными подразделениями Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара. В настоящее время эти машины составляют основную часть ударных вертолетов армии, сообщает телеканал «Звезда».
Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолет. Разработан ОКБ «Миля». Серийное производство налажено в Ростове-на-Дону. Предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, огневой поддержки подразделений Сухопутных войск, десантирования и других целей.
18 сентября сообщалось, что Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» закупил 10 оборонных комплексов для оснащения вертолетов Ми-8АМТШ-ВН. Отправка оборудования будет осуществляться с апреля по ноябрь 2020 года.