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Опубликованы кадры полета вертолета Ми-35 на малой высоте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Кадры полета боевого вертолета Ми-35 на малой высоте над побережьем Средиземного моря появились в Twitter. Автор ролика сообщил, что таким образом экипаж отрабатывал навыки скрытого подхода к цели.

Ми-35 применяются авиационными подразделениями Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара. В настоящее время эти машины составляют основную часть ударных вертолетов армии, сообщает телеканал «Звезда».

Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолет. Разработан ОКБ «Миля». Серийное производство налажено в Ростове-на-Дону. Предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, огневой поддержки подразделений Сухопутных войск, десантирования и других целей.

18 сентября сообщалось, что Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» закупил 10 оборонных комплексов для оснащения вертолетов Ми-8АМТШ-ВН. Отправка оборудования будет осуществляться с апреля по ноябрь 2020 года.

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