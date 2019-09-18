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Вертолеты Ми-8АМТШ-ВН оснастят оборонными комплексами

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Фото: airwar.ru
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Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» закупил 10 оборонных комплексов для оснащения вертолетов Ми-8АМТШ-ВН. Отправка оборудования будет осуществляться с апреля по ноябрь 2020 года.

Холдинг «Вертолеты России» и Минобороны РФ подписали в ходе форума «Армия» в июне контракт на поставку 10 вертолетов Ми-8АМТШ-ВН в специальном исполнении. Их должны были оснастить комплексами обороны «ЛСЗ-8ВН», способными распознавать пуск ракет, выброс ложных тепловых целей и постановку помех, уточняет телеканал «Звезда».

Ми-8АМТШ-ВН является усовершенствованной версией вертолета Ми-8/17. Оснащается газотурбинными двигателями ВК-2500-03 с модернизированной трансмиссией и с улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой, комплектом вооружения, эквивалентным Ми-24, комплексом броневой защиты экипажа и адаптацией под применение техники ночного видения.

В феврале Минобороны России опубликовало видео с учений экипажей вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор», которые отработали совместные действия и посадку на условно зараженный аэродром в Приморье.

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