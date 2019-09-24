Средний размер потребительского кредита в России вырос на 12,7%

В России в январе–августе 2019 года средний размер выданных потребительских кредитов вырос на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили во вторник, 24 сентября, в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (АО «НБКИ»).

По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, средний размер выданных потребительских кредитов составил 180,4 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом почти на 20 тыс. рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В этом году средний размер выданных потребительских кредитов вырос во всех возрастных сегментах заемщиков. При этом самый значительный рост был отмечен в категории граждан от 60 до 65 лет (рост на 21,7%) и старше 65 лет (рост на 19,8%).

Средний размер выданных потребкредитов у граждан в возрасте от 50 до 59 лет увеличивался на 17,1%, а от 40 до 49 лет — на 12%. Самый низкий рост среднего размера выданных кредитов пришелся на заемщиков до 40 лет: от 25 до 29 лет — на 10,7%, от 30 до 39 — на 10,5%, моложе 25 лет — на 9,9%.

Среди 30 регионов — лидеров по объемам выдачи этого типа розничных кредитов наибольший средний размер был отмечен в Москве (418,1 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (295,5 тыс. рублей), Московской области (295,1 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (263,6 тыс. рублей) и Ленинградской области (214 тыс. рублей).

При этом самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов продемонстрировали Кемеровская область (на 19,3%), Алтайский край (на 17,3%), Тюменская область (на 16,8%), уточняет сайт kp.ru.

Наименьшие темпы роста были отмечены в Москве (на 1,9%), Московской области (на 4,2%) и Якутии (на 4,4%).

20 сентября Центробанк (ЦБ) сообщил, что рост необеспеченного потребительского кредитования в России в сентябре 2019 года может ускориться в преддверии ввода с 1 октября показателя долговой нагрузки.