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ЦБ допустил ускорение роста потребкредитования

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Рост необеспеченного потребительского кредитования в России в сентябре 2019 года может ускориться в преддверии ввода с 1 октября показателя долговой нагрузки. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка (ЦБ) «О чем говорят тренды», опубликованном в пятницу, 20 сентября.

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«В сентябре вполне возможно ускорение роста кредитования: банки могут ускорить выдачу новых кредитов перед введением с 1 октября шкалы надбавок к коэффициентам риска с учетом показателя долговой нагрузки населения», — отмечается в документе.

Ранее, 19 сентября, директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила ТАСС, что регулятор не видит на рынке потребительского кредитования перегрева или возникновения «пузыря». Рынок потребкредитования, по ее словам, не достиг какой-либо критической точки.

«Все-таки мы видели, по данным Бюро кредитных историй (БКИ), что во многом база заемщиков обновляется. Нет такого, что одни и те же люди набирают кредиты», — заключила Данилова.

18 сентября ЦБ сообщил об ускорении роста потребкредитования в августе до 1,8% после трех месяцев замедления. Общий объем розничных кредитов за январь — август 2019 года увеличился на 13%, или на 1,9 трлн рублей, в то время как год назад рост за тот же временной промежуток составил 14,3%.

Согласно статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомились «Известия» 6 сентября, банки увеличили на 10% выпуск кредитных карт, но уменьшили предоставляемые по ним суммы на 6% — до 54,5 тыс. рублей. Предположительно, это может быть связано с надвигающимся кризисом потребкредитования.

В свою очередь, по мнению экспертов, макроэкономические показатели отличаются от состояния 2014–2015 годов, поэтому говорить о кризисе в ближайшие годы, скорее всего, не придется.

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