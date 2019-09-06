Банки снизили лимиты по кредиткам в ожидании кризиса потребкредитования

Банки увеличили на 10% выпуск кредитных карт, но уменьшили предоставляемые по ним суммы на 6% — до 54,5 тыс. рублей, в среднем. Об этом говорит статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомились «Известия».

Отмечается, что это может быть связано с надвигающимся кризисом потребительского кредитования. В частности, зафиксирован рост просроченной задолженности по кредиткам на 2,2%, сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Впрочем, по мнению экспертов, макроэкономические показатели существенно отличаются от состояния 2014–2015 годов, поэтому говорить о кризисе в ближайшие годы, скорее всего, не приходится.

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Карта не пошла: банки сократили лимиты по кредиткам