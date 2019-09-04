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Орешкин заявил об ответственности банков за закредитованность населения

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Российские банки должны нести ответственность за уровень закредитованности граждан страны. Об этом в среду, 4 сентября, заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Об этом сообщает «РИА Новости». По его словам, в настоящее время Минэкономразвития готовит соответствующие предложения. Если человек оказался в трудной долговой ситуации, это не только его вина, поделился Орешкин мнением.

«Но это также вина банка, который предлагал продукты такому человеку, который подталкивал его к большей закредитованности», — сказал он. Минэкономразвития готовит поправки в закон о банкротстве граждан, добавил министр.

В июле министр заявил, что проблема в экономике России из-за закредитованности населения, по расчетам Минэкономразвития, «в любом случае взорвется» в 2021 году. Минэкономразвития прорабатывает, «какие механизмы предложить, чтобы конкретные люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, из нее постепенно смогли бы выйти».

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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