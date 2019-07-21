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Орешкин предрек «взрыв» в связи с закредитованностью россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Проблема в экономике России из-за закредитованности населения, по расчетам Минэкономразвития, «в любом случае взорвется» в 2021 году. Об этом глава ведомства Максим Орешкин заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в воскресенье, 21 июля.

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«Наши оценки говорят о том, что в 2021 году она (проблема закредитованности. — Ред.) в любом случае взорвется, мы до 2022 года уже не дотянем», — сказал министр.

Орешкин добавил, что Минэкономразвития прорабатывает, «какие механизмы предложить, чтобы конкретные люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, из нее постепенно смогли бы выйти».

По словам министра, уровень закредитованности населения не является «пузырем» с точки зрения устойчивости финансовой системы России, однако «с точки зрения уровня долга отдельных домохозяйств это, бесспорно, пузырь».

«Чтобы он не лопнул, его нужно потихонечку сдувать», — добавил Орешкин. Он также выразил надежду, что те решения, которые российский Центробанк уже принимает, приведут к желаемым результатам, передает ТАСС.

Орешкин отметил, что сумма долга достигла 8 трлн рублей, а задолженность растет на 25% в год. Министр также сослался на данные Банка России и подчеркнул, что в четвертом квартале 2018 года треть кредитов были выданы людям, у которых платежи превышали 60% месячного дохода.

Ранее в июле «Известия» писали, что долговая нагрузка россиян с 2014 года выросла в 1,5 раза. Сообщалось, что среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат.

В начале июля зампред Банка России Ксения Юдаева рассказала, что регулятор ищет дополнительные меры по ограничению роста потребкредитования. В частности, речь идет о мерах, связанных со срочностью кредитов.

Юдаева также подчеркнула, что проблема закредитованности российских граждан не касается всех жителей страны, а лишь социально уязвимых групп населения.

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