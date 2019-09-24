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Завершился региональный этап премий «События России» и «Маршруты России»

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В Новосибирске 19–20 сентября состоялся первый региональный этап всероссийских профессиональных премий «События России – 2019» и «Маршруты России – 2019». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

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Уточняется, что мероприятия проходят в рамках реализации федерального проекта «Гостеприимная Россия», инициированного Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма (НАСТ) при поддержке Министерства экономического развития РФ и Федерального агентства по туризму.

«На участие в региональном этапе были поданы заявки из четырех федеральных округов России: Дальневосточного, Сибирского, Приволжского и Уральского. В финал регионального этапа «События России» было отобрано 116 событий и площадок, a в финал регионального этапа «Маршруты России» — 49 маршрутов», — указано в сообщении.

Организаторами мероприятия выступили правительство Новосибирской области, национальный event-оператор «Бизнес Диалог» и НАСТ.

Торжественная церемония награждения лауреатов регионального этапа состоялась 20 сентября. Победители получили дипломы за первое, второе и третье места, а также путевку в общероссийский финал, который состоится в Москве.

Так, в региональном этапе премии «Маршруты России» в номинации «Приключенческий маршрут» первое место занял тур «Тропою евразийских индейцев» (Приволжский ФО, Республика Башкортостан), в номинации «Этнографический маршрут» — тур «Кузя всё знает. Или кто не работает, тот понарошку» (Сибирский ФО, Новосибирская область), в номинации «Экскурсионный маршрут» — «Дымка» (Приволжский ФО, Кировская область).

В региональном этапе премии «События России» в номинации «Культура. Народные гулянья и праздники» первое место занял фестиваль ловли раков «Иштуган» (Приволжский ФО, Республика Башкортостан), в номинации «Культура. Спектакли. Театральные сезоны» — фестиваль-конкурс «Театральная весна» (Уральский ФО, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), в номинации «Культура. Гастрономические события» — фестиваль еды и музыки «Бульвар» (Приволжский ФО, Ульяновская область).

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