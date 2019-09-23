Книги Горалик и Сальникова вошли в лонг-лист литературной премии НОС

Книги 16 писателей, среди которых Линор Горалик и Алексей Сальников, вошли в длинный список литературной премии «Новая словесность» (НОС). Об этом говорится в сообщении на портале «Год литературы», опубликованном в понедельник, 23 сентября.

Это роман «Опосредованно» Алексея Сальникова, «Все, способные дышать дыхание» Линор Горалик, комментарий Александра Долинина к роману Владимира Набокова «Дар». Более подробный списк опубликован на сайте «Год литературы».

Короткий список будет объявлен 1 ноября.

В жюри премии вошли литературный критик и куратор Анна Наринская, филолог Татьяна Венедиктова, переводчик Агнешка Любомира Пиотровска, доктор филологических наук, историк культуры Константин Богданов, руководитель проекта «Полка» и журналист Юрий Сапрыкин. Читательское голосование начнется 15 октября. Итоговые дебаты и объявление победителя пройдут в Москве в начале 2020 года.

В 2018 году лауреатом премии стала Мария Степанова за книгу «Памяти памяти». Победителем регионального проекта премии «Волга/НОС» стал Виктор Пелевин с романом «iPhuck 10». Книга также получила приз зрительских симпатий по итогам голосования на сайте проекта. Приз критического сообщества, присуждаемый профессиональными литературными критиками, получила Людмила Петрушевская за роман «Нас украли. История преступлений».

Ежегодная литературная премия НОС учреждена в 2009-м — в год 200-летия писателя Николая Васильевича Гоголя — Благотворительным фондом бизнесмена Михаила Прохорова. Цель проекта — выявление и поддержка новых трендов в современной художественной словесности на русском языке.

НОС расшифровывается не только как «Новая словесность», но и, по словам соучредителя и председателя экспертного совета фонда Ирины Прохоровой, как «новая социальность», а также «новые смыслы».

На соискание премии принимается проза на русском языке, опубликованная в книжном и журнальном форматах, а также в электронных СМИ, объемом не менее трех авторских листов. На ее соискание могут выдвигаться только первые издания текстов, опубликованные с 1 июня предыдущего года по 31 июля текущего года. Правом выдвижения обладают книжные издательства, СМИ, творческие союзы, объединения и литературные агентства.