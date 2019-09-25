Россияне начали активнее интересоваться комиксами

За последний год спрос на печатные комиксы в России вырос почти на треть (31,8%). Больше всего их популярность увеличилась в Сибири и на Урале, говорится в материалах исследования, проведенного сервисом объявлений «Авито».

Лидером по росту спроса на комиксы стал Челябинск — там интерес к комиксам вырос в 2,5 раза за год. В Тюмени он увеличился на 154%, в Воронеже — на 148%. Снижение интереса к этому жанру отмечено только в двух из 23 крупнейших городов России — Ижевске и Иркутске, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Предложение продажи комиксов увеличилось во всех 23 городах, в целом по стране оно выросло на 64%.

Средняя цена журналов с комиксами — 940 рублей за год. Самое дорогое предложение зафиксировано в Москве — коллекция изданий Marvel в твердом переплете предлагается за 130 тыс. рублей. При этом автор объявления отметил, что готов обменять товар на новый iPhone 11 Pro Max. Стоимость гаджета в розничной продаже начинается от 113 тыс. рублей.

В начале сентября министр культуры России Владимир Мединский заявил, что относится к комиксам отрицательно. Они, по его мнению, созданы «для тех, кто плохо умеет читать». Взрослых любителей такой литературы министр назвал убогими.