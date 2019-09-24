Мужчина пострадал при взрыве газа на стройке в Уссурийске

Взрыв газа произошел в строящемся доме в Уссурийске. В больницу с многочисленными ожогами доставлен один пострадавший.

Инцидент произошел в переулке Корейском. По данным пожарной охраны, в результате взрыва газа произошло воспламенение строительных материалов в трехэтажном доме. Во время осмотра помещений спасатели обнаружили мужчину, у которого обожжено около 80% поверхности тела. Также пострадавший получил ожоги верхних дыхательных путей, сообщает ИА UssurMedia.

Сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в больницу. По данным пожарных, площадь горения составила около 20 кв. м. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае при взрыве газового баллона в автомобиле пострадали четыре человека.