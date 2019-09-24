В Москве подсчитали число долгожителей

В Москве живут более 600 человек, чей возраст превышает 100 лет. Об этом 24 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы к президиуму столичного правительства.

Согласно данным, средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве повысилась до 78 лет.

Это делает российскую столицу одним из мировых лидеров по демографическим показателям.

Социальные льготы и выплаты получают более 2,2 млн горожан старшего возраста, в том числе свыше 2 млн пенсионерам выплачивается городская доплата к пенсии.

Согласно сентябрьским материалам Росстата, число жителей старше 100 лет в стране увеличилось более чем в 2,5 раза за последние 10 лет.

Так, если в 2009 году в России насчитывалось 7718 долгожителей, то в 2019-м их стало более 20 тыс. человек.