Число россиян старше 100 лет выросло в 2,5 раза

Численность россиян, переступивших 100-летний рубеж, увеличилась более чем в 2,5 раза за последнее десятилетие, говорится в материалах Росстата.

Так, количество долгожителей в 2009 году составляло 7718 человек, из которых 6465 женщин, 1253 — мужчины. В 2019 году число перешагнувших столетний рубеж достигло 20 582 человек, из них 5895 мужчин, 14687 женщин, пишет ТАСС.

Всего, по данным на 1 января 2019 года, численность населения России составляла более 147,781 млн человек.

Ранее в сентябре Росстат назвал средний возраст жителей России. Оказалось, что это 40,02 года.