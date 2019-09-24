В США зафиксировали девятый случай смерти от курения вейпа

Девятый случай гибели от курения вейпа зафиксировали в США. Об этом 24 сентября сообщил телеканал NBC.

Погибший — родом из Канзаса, ему было больше 50 лет, отмечает сайт kp.ru. Это уже вторая смерть от курения вейпа в штате. В больницы Канзаса обратились еще семь пациентов с заболеваниями, которые, вероятно, вызваны использованием вейпов и электронных сигарет. Позже пятерых из них выписали, еще двое остаются под присмотром врачей.

Ранее Центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний, которым оказались подвержены любители вейпинга. Всего в стране известно о 530 таких случаев, пишет сайт aif.ru.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на специалистов из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, заболевшие вейперы использовали масло с витамином Е в смесях с марихуаной. Вместе с тем, по словам местных врачей, окончательные выводы пока делать рано. Тем не менее, CDC рекомендовал людям «рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет».

19 сентября сообщалось, что случай заболевания, связанного с вейпингом, зафиксировали в Канаде, где у школьника начались проблемы с дыхательными путями после ежедневного курения вейпа. Медики подключили его к системе жизнеобеспечения.