У Кокорина обнаружили автомобильных штрафов на 30 тыс. рублей

Освободившийся из колонии футболист Александр Кокорин задолжал 29,5 тыс. рублей, сообщает РЕН ТВ во вторник, 24 сентября.

По данным телеканала, у него обнаружено 47 штрафов, большинство из которых выписаны за превышение скорости на дорогах. За рулем машины была его жена, пока игрок отбывал срок в тюрьме.

Также есть информация, что большую часть штрафов Кокорин уже оплатил.

В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и пять месяцев лишения свободы. 17 октября футболисты условно-досрочно освободились из колонии, где отбывали наказание.