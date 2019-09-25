«Тинькофф» в третий раз станет официальным партнером форума Finopolis

«Тинькофф» в третий раз выступит официальным партнером форума инновационных финансовых технологий Finopolis. Мероприятие пройдет в Сочи с 9 по 11 октября. Также группа вновь станет партнером молодежного дня форума, который состоится с 7 по 9 октября.

Finopolis ежегодно проводится по инициативе Банка России при участии лидеров финансовой и IT-отрасли. Это одна из крупнейших площадок в стране для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.

«В 2019 году форум посетят более полутора тысяч человек: представители российских и зарубежных финтех-компаний, представители власти и эксперты рынка», — говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» во вторник, 24 сентября.

Председатель совета директоров «Тинькофф» Олег Тиньков выступит в качестве спикера на двух основных пленарных дискуссиях форума («Регуляторный Fast Track для финтеха» и «Иммерсивный финтех: персональный опыт или его иллюзия?»). В обсуждении также примет участие глава ЦБ России Эльвира Набиуллина и первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

Спикерами деловой программы форума станут старший вице-президент по развитию бизнеса Артем Яманов, вице-президент по информационным технологиям Вячеслав Цыганов, вице-президент по бизнес-технологиям Константин Маркелов, генеральный директор «Тинькофф Страхования» Иван Мироненко.

В ходе молодежных дней Finodays пройдет в том числе и хакатон с призовым фондом в 1 млн рублей.

Все дни на Finopolis будет работать стенд «Тинькофф», посвященный образовательным программам Финтех-школы Тинькофф. Здесь можно будет решить задачи, которые подготовили аналитики компании, познакомиться с кураторами для стажировки, узнать о карьерных возможностях в «Тинькофф», а также пройти тестирование. Гости форума, которые наберут больше всего баллов в ходе решения задач, получат призы.

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