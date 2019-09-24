Синоптики предупредили об аномальном похолодании в Казани

В Казани конец сентября будет аномально холодным. Об этом предупредили на кафедре метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета.

По словам завкафедрой Юрия Переведенцева, которые приводит Inkazan.ru, сейчас Татарстан находится в тыловой части обширного циклона. Погоду портят проходящие над республикой холодные фронты.

Из-за воздушных масс с Арктики в Казани выпал первый снег. В ближайшие дни будут заморозки. Среднесуточные показатели достигают отметки +5 градусов при климатической норме в +10 градусов.

Ранее синоптики предупредили о заморозках в Тульской области. Там похолодает в течение двух дней. По ночам местами температура будет опускаться до –3 градусов.