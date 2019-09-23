Заморозки ожидаются в Тульской области

Синоптики предупреждают жителей Тульской области о заморозках. Похолодание наступит в течение двух дней.

Согласно прогнозам, заморозки ожидаются по ночам 24 и 25 сентября. Об этом сообщают «Тульские известия». Местами температура воздуха и на почве будет опускаться до -3 градусов.

МЧС просит жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности при использовании обогревателей и отопительных печей.

Ранее сообщалось, что в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков в ночь на 24 сентября. По прогнозам синоптиков, температура может опуститься до -3 градусов.