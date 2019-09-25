Глубокая жажда: как Ява выживает без воды

Ява — индонезийский остров, на котором сосредоточено 60% населения страны, испытывает острый дефицит воды, и с каждым годом ситуация ухудшается. Глобальное потепление, загрязнение окружающей среды, увеличение продолжительности засушливых периодов приводят к тому, что миллионам людей приходится в летний период бороться за доступ к воде. Ожидается, что к 2045 году кризис водных ресурсов охватит 10% территории Индонезии
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Индонезия в целом не испытывает недостатка в питьевой воде. Однако большинство ее запасов хранится на тех островах, которые наименее заселены. 70% — на острове Папуа, где проживает лишь 13% населения. Для сравнения, на Яве сосредоточено лишь 10% водных ресурсов страны. Но перераспределить их невозможно
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Когда наступает засушливый сезон, жителям деревни Клепу в Восточной Яве приходится идти более 1 км до единственного источника чистой питьевой воды, который находится в пещере на глубине 10 м
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
По словам одной из жительниц деревни, когда муж дома, они могут привезти сразу три канистры с водой на мотобайке. Когда она остается одна, нести воду приходится на себе
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Пещера, где находится единственный источник с чистой водой, постепенно превратилась в прачечную — вещи стирают прямо здесь
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Лишь у нескольких человек в деревне есть доступ к водопроводу. Остальным, преимущественно женщинам, приходится тащить на себе по огромной полной канистре
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
В июле сильная засуха уничтожила посадки на 9 тыс. га сельскохозяйственных земель. Власти распорядились доставлять населению питьевую воду на грузовиках
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Воды, которую доставляют в деревню 1–2 раза в месяц, не хватает. Во время засухи люди вынуждены покупать воду у частных водовозов, зажиточные домохозяйства тратят на нее по несколько десятков долларов в месяц
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
У проблем с водой на Яве есть несколько причин. Изменение климата приводит к увеличению продолжительности засушливых сезонов, что срывает все планы по проведению сельскохозяйственных работ и водоснабжению. Разрастание городов, применение в сельском хозяйстве химикатов и ухудшение экологии усложняют сбор и хранение дождевой воды. Большая ее часть сбрасывается в реки
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Реки сильно загрязнены, большинство из них можно использовать только для ирригации. Лишь 4 из 44 крупных рек Явы пригодны для отдыха. Почти половина подземных вод Джакарты загрязнены фекалиями, 80% содержат кишечную палочку. Вспышка гепатита А на востоке Явы в июле затронула более 1,1 тыс. человек
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
По прогнозам правительства Индонезии, есть риск, что к 2040 году каждый житель Явы будет получать лишь четверть необходимого ему объема воды. Чиновники обещают построить к 2024 году 12 новых дамб, что позволит обеспечить водой более 10 млн домов
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