Глубокая жажда: как Ява выживает без воды

Индонезия в целом не испытывает недостатка в питьевой воде. Однако большинство ее запасов хранится на тех островах, которые наименее заселены. 70% — на острове Папуа, где проживает лишь 13% населения. Для сравнения, на Яве сосредоточено лишь 10% водных ресурсов страны. Но перераспределить их невозможно