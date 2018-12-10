Маячит в огне: как в ланкийской глуши делают фейерверки

Небольшое поселение Кимбулапитья на юге Шри-Ланки известно на всю страну как «деревня фейерверков», производством которых и занимается большинство ее жителей. Здесь существует множество семейных предприятий, которые передают свои секреты из поколения в поколение, а порох называют «родственником» и «другом»
На весь экран
Фото: Getty Images/Bloomberg
Большая часть работ по-прежнему производится вручную. Единственная машина, которую с гордостью демонстрирует отец одного из семейств, сообщая, что это изобрел его сын-школьник, — аппарат с пневматическим насосом, загоняющий под большим давлением горючую смесь в трубку фейерверка
На весь экран
Фото: Getty Images/Bloomberg
Производственный процесс может проходить на собственной кухне или в спальне. Рабочие, преимущественно молодежь, готовят огнеопасную химическую смесь, не используя никакой защиты
На весь экран
Фото: Getty Images/Bloomberg
Сегодня у них наступили непростые времена — сырье дорожает, рабочих рук не хватает, а привычные технологии быстро устаревают
На весь экран
Фото: Getty Images/Bloomberg
Прибывшие в деревню для обмена опытом китайские коллеги были несказанно удивлены, узнав, что там, где они используют 125 химических веществ, местные производители прекрасно обходятся семью без особого ущерба для качества
На весь экран
Фото: Getty Images/Bloomberg
Правительство Шри-Ланки пытается контролировать и регулировать безопасность производственных процессов, принимая различные постановления. Однако трагедий избежать не удается — каждый год здесь погибают 4–5 человек
На весь экран
Фото: Getty Images/Bloomberg
Эта деятельность, связанная с большим риском, приносит им от 1 тыс. до 3 тыс. рупий (1000–3000 рублей) в день при работе с 7:00 до 17:00
На весь экран
Фото: Getty Images/Bloomberg
Рабочие не всегда знают свойства химических веществ, с которыми имеют дело. Эксперименты и попытки сделать что-то новое — это всегда опасный процесс проб и ошибок. Прибывающим в высокий сезон на подмогу работникам дают один-два дня на обучение, они даже не представляют, что одна меленькая искра может сровнять с землей всю фабрику
На весь экран
Фото: Getty Images/Bloomberg
Главной проблемой работники называют то, что у них нет страховки. Даже те, кто потерял родных в результате несчастных случаев, возвращаются на производство, так как другого способа заработать нет
На весь экран
Фото: Getty Images/Bloomberg
С какими бы сложностями ни была связана их работа, жители Кимбулапитьи говорят, что они не представляют свою жизнь без фейерверков — эта деятельность неразрывно связана с их понятием дома, семьи, веры, традиции и самобытности
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.