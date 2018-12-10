Маячит в огне: как в ланкийской глуши делают фейерверки

Рабочие не всегда знают свойства химических веществ, с которыми имеют дело. Эксперименты и попытки сделать что-то новое — это всегда опасный процесс проб и ошибок. Прибывающим в высокий сезон на подмогу работникам дают один-два дня на обучение, они даже не представляют, что одна меленькая искра может сровнять с землей всю фабрику