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Путин поздравил сборную России по борьбе с победой на ЧМ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по вольной и греко-римской борьбе с победой в общекомандном зачете на чемпионате мира 2019 года в Нур-Султане.

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В телеграмме, опубликованной в понедельник, 23 сентября, на сайте Кремля, российский лидер отметил «стойкость, мастерство и силу духа» спортсменов.

Также Путин подчеркнул, что они «оправдали надежды тренеров и болельщиков, вписали еще одну яркую, победную страницу в летопись отечественной школы греко-римской борьбы».

Сборная России по греко-римской борьбе на чемпионате мира, который завершился в воскресенье в Нур-Султане, завоевала две золотые и три серебряные медали.

Российские борцы-вольники выиграли пять золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

Ранее Путин поздравил боксеров Андрея Замкового, Глеба Бакши и Муслима Гаджимагомедова с золотыми медалями на чемпионате мира (ЧМ) по боксу в Екатеринбурге.

ЧМ по боксу проходил в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября. Российская сборная завоевала четыре медали — три золота и одну бронзу.

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