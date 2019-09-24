Путин поздравил сборную России по борьбе с победой на ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по вольной и греко-римской борьбе с победой в общекомандном зачете на чемпионате мира 2019 года в Нур-Султане.

В телеграмме, опубликованной в понедельник, 23 сентября, на сайте Кремля, российский лидер отметил «стойкость, мастерство и силу духа» спортсменов.

Также Путин подчеркнул, что они «оправдали надежды тренеров и болельщиков, вписали еще одну яркую, победную страницу в летопись отечественной школы греко-римской борьбы».

Сборная России по греко-римской борьбе на чемпионате мира, который завершился в воскресенье в Нур-Султане, завоевала две золотые и три серебряные медали.

Российские борцы-вольники выиграли пять золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

Ранее Путин поздравил боксеров Андрея Замкового, Глеба Бакши и Муслима Гаджимагомедова с золотыми медалями на чемпионате мира (ЧМ) по боксу в Екатеринбурге.

ЧМ по боксу проходил в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября. Российская сборная завоевала четыре медали — три золота и одну бронзу.