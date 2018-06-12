Российские борцы выиграли восемь золотых медалей на турнире в Монголии

Россияне завоевали восемь золотых медалей на традиционном турнире по вольной борьбе среди мужчин и женщин Mongolia Open 2018, сообщает «РИА Новости».

Золото досталось Александру Богомоеву (до 61 кг), Виктору Рассадину (до 65 кг), Евгению Жербаеву (до 70 кг), Арсалану Будажапову (до 74 кг), Балдану Цыжипову (до 125 кг), Валерии Чепсараковой (до 50 кг), Юлии Пронцевич (до 65 кг) и Татьяне Колесниковой (до 72 кг).

2 июня сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали чемпионата Европы в многоборье в групповых упражнениях.

Россиянки по итогам упражнений с пятью обручами набрали 22,500 балла. Кроме этого, они заняли первое место в квалификации упражнений с тремя мячами и двумя скакалками. В общей сложности за два дня гимнастки набрали 43,625 балла.