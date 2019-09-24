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Писательница Маринина рассказала о «шовинизме» во время работы в МВД

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Писательница Александра Маринина в преддверии выхода 50-го по счету романа «Другая правда» рассказала «Известиям» о работе в МВД, которая послужила материалом для творческой деятельности.

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По словам Марининой, ей хотелось создать персонажей, которые будут пропагандировать мысль: «каждый человек имеет право заниматься тем, что ему нравится и хорошо получается, независимо от половой принадлежности».

«Дело в том, что вся моя служебная жизнь в системе МВД проходила в мужском коллективе. Мужчин было на порядки больше, чем женщин. Пришла я туда совсем молоденькой девочкой после университета, поэтому мужского шовинизма нахлебалась досыта. И к тому моменту, когда я начала писать, эта… не хочу сказать боль — ранка, ссадинка так и не затянулась», — сказала писательница.

Также Маринина сообщила, что в своих книгах ей хотелось показать, что «каждый человек имеет право жить так, как он хочет».

«Если мужчине нравится стоять у плиты, нянчить ребенка, сидеть дома, обустраивать очаг — пусть так и делает, — сказала писательница. — И существует достаточно много женщин, у которых хорошо получается выполнять традиционно мужские вещи».

При этом она добавила, что не любит заниматься домашним хозяйством. «Как только у меня появился муж, готовый снять с меня все эти хлопоты и обязанности, я с облегчением вздохнула и всё ему передала», — отметила Маринина.

Подробнее — в материале «Известий»:

«Мужского шовинизма нахлебалась досыта»

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