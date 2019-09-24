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Две ракеты упали в «зеленой зоне» вблизи дипмиссий

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Фото: Global Look Press
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Две ракеты упали в «зеленой зоне» столицы Ирака Багдада, где расположены посольства и правительственные учреждения, сообщает в ночь на вторник, 24 сентября, телеканал Sky News Arabia.

«Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде, прозвучал сигнал воздушной тревоги в районе американского посольства», — говорится в сообщении.

В свою очередь иракский портал Baghdadtoday передает со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака, что в городе прогремел взрыв, сообщает «РИА Новости».

Подробности произошедшего пока не приводятся.

В конце августа сообщалось, что израильские военные перехватили две из трех ракет, выпущенных из сектора Газа.

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