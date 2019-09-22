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Иран продемонстрировал баллистическую ракету с новой боеголовкой

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Фото: farsnews.com
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Вооруженные силы Ирана представили баллистическую ракету Khorramshahr с новой боеголовкой. Об этом сообщило иранское агентство Fars в воскресенье, 22 сентября.

Разработка была продемонстрирована во время парада по случаю годовщины начала ирано-иракской войны 1980–1988 годов. На мероприятии были показаны новейшая система противоракетной обороны Bavar 373, построенная по подобию российского аналога ЗРК С-300. Также была представлена система ПРО Khordad 15.

С этим комплексом, по заявлению иранских властей, можно будет использовать новейшую собственную разработку боеголовки для баллистической ракеты. Она может действовать в радиусе 2000 км.

Помимо этого, на параде были представлены еще 18 единиц баллистических ракет собственного производства, включая Qadr, Emad, Sejjil, Khorramshahr и Qiam.

Ранее 4 сентября президент Ирана Хасан Роухани заявил, что республика продолжит сокращать обязательства по ядерной сделке. 7 сентября власти страны приняли решение накапливать отработанный уран, а также снять запрет на исследовательскую деятельность в ядерной сфере. Также в Тегеране сообщили о намерении довести обогащение урана до 20% — уровня, после которого уран считается оружейным.

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